Следственный комитет проверяет фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова Темирлана Эскерханова из-за его возможного неуважения к суду. Об этом ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Проверка проводится в отношении Эскерханова по ст. 297 УК РФ (“Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства”) после его оскорбительных высказываний в суде в отношении представителя следствия», – пояснил собеседник агентства.

«Медиазона» пишет, что у адвокатов нет «точной информации о проверке». По одной информации, речь идет об оскорблении следователя, по другой – проверку проводят по заявлению об избиении от другого фигуранта дела, одного из братьев Губашевых.

В апреле Эскерханов на заседании назвал следователя Александра Камашева «шестеркой» и «сученком», утверждая, что тот угрожал его семье. Судья предупредила, что Эскерханов, если продолжит высказываться в таком же духе, может «наговорить еще на одну статью».

В Московском окружном военном суде 4 июля продолжилось обсуждение вердикта присяжных, которые 29 июня признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова.

Обвинение пока не запросило сроки, обсуждение продолжат 5 июля, как передает «Интерфакс», затем процесс продолжится 12 июля из-за командировки одного из адвокатов.

Заметка дополняется.