«Роснефть» не получала «конкретных» предложений от АФК «Система» по внесудебному урегулированию спора. Об этом сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин, передает «Интерфакс».

«А если они хотят выйти на мировое соглашение, они должны делать конкретные предложения, а не заводить рака за камень», – сказал глава «Роснефти» (цитата по РБК).

Как заявил Сечин, «Роснефть» согласна сотрудничать на собственных условиях.

«Есть некие тактические приемы (“Системы”), которые применяются. В данном случае они не отличаются большой оригинальностью и направлены на затягивание просто судебных процедур», – заявил Сечин, пояснив, что в «Роснефти» работают «люди серьезные», которые не реагируют на провокации.

22 июня «Система» сообщила, что направила «Роснефти» предложения по внесудебному урегулированию спора. Детали соглашения не уточнялись. Сечин тогда заявил, что «ничего, что можно назвать предложениями» к ним не поступало.

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«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система» в начале мая, потребовав 170,6 млрд рублей. По их мнению, такой убыток «Система» нанесла «Башнефти» в 2014 году во время реструктуризации.

В конце июня суд Башкортостана наложил арест на активы «Системы»: на 31,7% акций мобильного оператора МТС, 90,47% акций поставщика электроэнергии БЭСК и 100% акций сети медицинских клиник «Медси». В «Роснефти» стоимость акций оценили в 185 млрд рублей, однако, по мнению «Системы», акции стоят как минимум на 60 млрд рублей больше.