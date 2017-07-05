Мы живем в эпоху парадоксов, лишь подчеркивающих отсутствие нормального баланса в российской политической системе. С одной стороны, очевидно растет общественная активность, с другой – традиционные политические институты, которые должны ее канализировать, не просто эту активность игнорируют, но даже пытаются с ней бороться. Они демонстрируют внешне удивительную (хотя на самом деле понятную) инерцию и боязнь взаимодействия с протестно настроенной частью общества и словно пребывают в анабиозе, летаргическим сне. При этом у некоторых из таких институтов, на первый взгляд, есть потенциал к более активной деятельности, его видно при детальном изучении, но почти не заметно в реальной жизни. Что же происходит с политическими институтами? Начнем с Госдумы, тем более что завершение первого года ее работы – достойный повод для того, чтобы подвести промежуточные итоги.
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