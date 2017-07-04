Россия согласна с предложением Китая по решению проблемы северокорейских испытаний. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает Reuters.

Как отметил Путин, идея принадлежит его китайскому коллеге Си Цзиньпиню. Она заключается в том, что КНДР должна объявить мораторий на ракетные и ядерные испытания, а США и Южной Корее, в свою очередь, стоит прекратить совместные военные учения вблизи ее границ.

Соответствующее заявление Путин сделал после встречи с Цзиньпинем. 7 июля российский президент должен впервые встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Формально темы, которые обсудят стороны, еще не назывались.

В совместном заявлении министерств иностранных дел России и Китая говорится, что в Восточной Азии не должно быть стран, присутствующих там под предлогом противодействия ядерной программе КНДР. Москва и Пекин призвали Вашингтон и Сеул отказаться от размещения американской системы противоракетной обороны THAAD. Как уточняется в сообщении, опасения Северной Кореи оправданны, и их надо уважать. В то же время стороны осудили последний ракетный запуск Пхеньяна.

Ранее 4 июля КНДР объявила о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить «любую цель». Пхеньян заверял, что ракета пролетела 40 минут, преодолела 930 километров и упала в назначенном месте – исключительной экономической зоне Японии.

Российское Минобороны усомнилось в данных Северной Кореи, утверждая, что это была ракета средней дальности и пролетела она 510 километров.