Министр культуры Владимир Мединский не будет участвовать в рассмотрении своей диссертации в Белгородском университете. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени», – рассказал чиновник.

Во время заседания он будет на ежегодной встрече министров культуры стран БРИКС. «Это обязательное мероприятие, в котором не участвовать я не могу», – сказал Мединский.

Мединский добавил, что написал статью, в которой изложил свою позицию по спору вокруг его диссертации. Ее опубликуют в среду.

Ранее диссертационный совет МГУ отказался рассматривать работу министра. Перед этим Мединский пообещал лично прийти на заседание и высмеять критиков его научной работы. «Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», – заверял он.

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До этого рассмотрение диссертации министра сорвалось и в Уральском федеральном университете. Туда Мединский не смог приехать из-за командировки в Казахстан. Он попросил перенести заседание на более поздний срок, но ВАК отозвала дело из уральского вуза из-за истечения двухмесячного срока рассмотрения работы.

Диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Он высказывал мнение, что работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». При этом сам министр заявлял, что писал диссертацию не для получения ученой степени, а для популяризации науки.