Компания «ЮгСтройИнвест», которую блогер Илья Варламов обвинил в нападении в Ставрополе, законно дарит полицейским квартиры. Об этом говорится в ответе местного управления МВД на запрос «Новой газеты».

Издание попросило проверить, не нарушает ли это закон «О противодействии коррупции», по которому госслужащие не могут принимать подарки свыше 3 тысяч рублей.

«В ходе проведенной проверки нарушений законности в действиях должностных лиц Главного управления МВД России по Ставропольскому краю не установлено», –рассказали в полиции.

Как утверждает «Новая газета», проверка проходила два дня, причем изданию пришлось отправить ссылки с подтверждением своих данных.

По информации издания, «ЮгСтройИнвест» причастен к нескольким нападениям, включая два инцидента с Варламовым, когда блогера обливали зеленкой. Помимо Варламова охранники фирмы якобы напали на студента Ивана Барыляка, который оспаривал повышение тарифа. В молодого человека несколько раз выстрелили из травматического пистолета, угрожали, а на одной из встреч адвокат устроил с Барыляком драку. В итоге студенту дали три с половиной года колонии.

Второй случай касался секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука, защищавшего землю в заповеднике «Русский лес». Ему 15 раз ударили по лбу кастетом и отобрали документы, связанные с передачей земли в заповеднике под застройку.