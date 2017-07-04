СК засекретил материалы по делу о мошенничестве при строительстве зданий в резиденции «Ново-Огарево». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству ФСБ.

«В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях», – пояснил собеседник РБК.

Адвокаты обвиняемых дали подписку о неразглашении, сообщил изданию адвокат Андрей Гривцов. Защитник главного фигуранта дела Руслан Коблев такой подписки не давал: «Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит. Мы к этому критически относимся».

Коблев уточнил, что к гостайне могут косвенно относиться сведения о госконтрактах и технических заданиях к ним, которые упоминаются в деле. Как добавляет РБК, издание ждет комментария от пресс-службы СК.

Дело о хищении 225 млн рублей завели в марте, основной фигурант – Андрей Каминов, руководитель ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны. «Фонтанка» писала, что речь в деле идет о строительстве «Объекта №53» в резиденции президента РФ Владимира Путина.

По данным следствия, «Атэкс» получил 45% оплаты как аванс и должен был завершить стройку к концу 2015 года, но не уложился в сроки. Как считают в СК, «Атэкс» перевел деньги фирмам-однодневкам, а Каминов затем обналичил их для личных целей.