В работе сервисов Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщается в твиттере банка.

Проблемы возникали при пользовании онлайн-сервисами, банкоматами и при проведении операций. Как уточнялось, этот сбой не связан c вирусом-шифровальщиком Petya.

По данным РБК, в центральном офисе банка около 16:00 мск отключились все компьютеры, после чего около получаса его сайт был недоступен. Источник издания сообщил, что электричество в здании есть, но интернет не работает.

«Временная недоступность сервисов банка связана с внутренним техническим сбоем, который мы оперативно устраняем. Все клиентские сервисы будут восстановлены в течение нескольких часов», – заявили в пресс-службе Райффайзенбанка.

Позднее в твиттере банка сообщили, что часть сервисов восстановили. «Что-то подняли уже. На сайт и в приложение заходит», – сказано в заявлении.

Атака вируса Petya.A или ExPetr началась 27 июня на Украине, а затем распространилась на Россию и некоторые страны Европы и Азии. От вируса, в частности, пострадал банк «Хоум кредит».