В книге рекордов российской оппозиции Вячеславу Мальцеву должна быть посвящена глава о самой короткой лидерской карьере – год назад его еще не было среди оппозиционных лидеров, теперь его среди них уже нет. А был ли Мальцев? Кажется, все-таки был – в конце концов, шансы ПАРНАСа попасть в Госдуму прошлой осенью были не совсем нулевыми, и если бы повезло чуть больше, сейчас Вячеслав Мальцев заседал бы в Охотном ряду, радуя неприхотливых в этом смысле парламентских журналистов яркими выступлениями и скандальными законопроектами. Строго говоря, этих «если бы» в судьбе Мальцева ровно две штуки. Первое, самое очевидное, связано с выборами и местом Мальцева в федеральной тройке ПАРНАСа. Второе – гораздо более спорное и неприятное, но при этом неизбежное каждый раз, когда в политике вдруг появляется новое лицо. Это второе «если бы» звучит примерно так – если бы у Кремля не возникло потребности в замене политического менеджмента администрации, и если бы на своей кремлевской должности, не уступив ее Сергею Кириенко, остался старый товарищ и коллега Мальцева по саратовской политике девяностых Вячеслав Володин – может быть, с Мальцевым тоже все было бы иначе, чем теперь, и не было бы ни обысков, ни перспектив ареста, ни уголовного дела об экстремистском сообществе.

Вопросы об отношениях Мальцева с Володиным возникали давно и часто, и Мальцев очень энергично отрицал, что между двумя саратовскими ветеранами осталась какая-то связь. Но это в любом случае очень красноречивое совпадение – в Кремле не стало Володина, и главный дебютант той единственной предвыборной думской кампании, которую Володин продюсировал, вдруг превратился из перспективного почти системного политика в настоящего врага государства.