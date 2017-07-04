Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд будут сотрудничать с компаниями «Русский экспорт» и FRC International (бренд Dakaitaowa).

Об этом сообщается на сайте РФПИ. Как пишет RNS, председатель совета директоров Dakaitaowa – Игорь Чайка, сын генпрокурора РФ.

«Договорились о вхождении фондов в проект», – сказал изданию Игорь Чайка, уточнив, что фонды получат по 25% «Русского экспорта» и FRC.

Российско-китайский инвестфонд, добавляет RNS, основан РФПИ и China Investment Corporation.

FRC занимается поставками продуктов в Китай, в августе 2016 года компания получила право на экспорт российского алкоголя в эту страну. В феврале, пишет RNS, фирма начала продавать в КНР муку.

Игорь Чайка также владеет компанией, поставляющей шпалы для РЖД, Артем Чайка – владелец крупнейшего производителя щебня в России и одного из самых больших производителей соли в России.

Генеральный прокурор Юрий Чайка в январе рассказывал, что его сыновья – Игорь и Артем – «оба сами создавали свой бизнес», и он их «никуда не пристраивал».