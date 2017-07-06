Прежде чем говорить о том, как реновация повлияла или может повлиять на рынок московского жилья, следует понимать, в какой точке мы находимся: спрос падает, и в течение последних трех лет цены на квартиры снижаются примерно по десять процентов в год. На рынке первичного жилья чаще всего это снижение замаскировано под акции и скидки. На рынке вторичного жилья ситуация примерно такая же, только цены продавцы скидывают во время торга. Эти десять процентов приводят к временной активизации спроса, потом спрос снова истощается, и надо снова снижать.

При этом квартиры в новостройках дешевеют быстрее вторичного жилья. Застройщики – рыночные люди, они понимают, что выгоднее быстрее снизить цену и быстрее продать, нежели ждать у моря погоды. К тому же в новых домах они могут снижать цены, сокращая квадратные метры, но не снижая стоимость самих этих метров. Частники, наоборот, зафиксировали максимальную цену и готовы ждать вечно, пока цены опять вырастут. Такое их поведение связано с тем, что выросло целое поколение людей, которых приучили верить, что недвижимость должна дорожать, а если она не дорожает, то это временно, надо только переждать.