«Умел брать – сумей дать», – рассказывает один из героев повести Сергея Довлатова «Компромисс» об одном мелком позднесоветском коррупционере, которому удалось отмыться от взяток и благополучно выехать за границу. Брежневский застой был царством коррупции, когда рука руку моет. А вот какой была коррупция при Сталине? Что общего между коррупцией в СССР и дореволюционной России? Этому посвящено продолжение дискуссии, организованной Сахаровским центром и «Трансперенси Интернешнл – Россия». В ней участвовали:

Артем Ефимов, историк, журналист, пресс-секретарь «Трансперенси Интернешнл – Россия»;

Татьяна Никонорова, историк, юрист, аспирант кафедры источниковедения РГГУ, автор исследований по экономическим преступлениям партийной номенклатуры;

Юлий Нисневич, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ, научный руководитель Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики;

Игорь Федюкин, директор Центра источниковедения факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

Ведущий – журналист Борис Грозовский.

Хищения социалистической собственности

Юлий Нисневич: Существует миф, что в СССР коррупции не было, а был эффективный менеджер Сталин. Это вранье. Наличие коррупции фиксируют многие решения высших органов партии. В Уголовный кодекс РФ 1922 года введены правонарушения: «получение и дача взяток лицам, находящимся на государственной, союзнической или общественной службе, посредничество и оказание содействия в получении взяток». В 1927–28 годах в постановлениях о сокращении административно-управленческих расходов указывалось: надо сократить штаты, так как массовый рост бюрократического аппарата способствовал развитию взяточничества. Рост коррупции побудил Сталина создать ОБХСС (Одел по борьбе с хищениями социалистической собственности, существовал в 1937–1946 годах) как орган по борьбе с коррупцией. В 1948 году генпрокурор СССР Григорий Сафонов говорил, что вся система судов, начиная с Верховного и заканчивая судами Московской и Ленинградской областей пропитаны коррупцией, взяточничеством и местничеством.