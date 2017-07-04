Московские чиновники организовывают закрытые встречи с председателями участковых избирательных комиссий, на которых рассказывают о необходимости «противостоять» оппозиции. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали участники встречи.

По словам собеседника, 29 прошла встреча с главой управы района Строгино Виктором Коноваловым. Чиновник сообщил, что в районе на все 16 мандатов будут претендовать сторонники оппозиции.

«Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких “влево-вправо”, скажем так. Вы все понимаете, о чем идет речь», – процитировал Коновалова собеседник «Би-би-си».

Он добавил, что председателям избирательных комиссий нужно быть готовым к провокациям, которые может организовать оппозиция (например, залить чернилами урны).

Как подчеркнула «Русская служба Би-би-си», Коновалов – муниципальный служащий, которому по закону запрещено вести предвыборную агитацию.

Заметка дополняется.