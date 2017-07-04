Московские чиновники организовывают закрытые встречи с председателями участковых избирательных комиссий, на которых рассказывают о необходимости «противостоять» оппозиции. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали участники встречи.

По словам собеседников, 29 июня прошла встреча с главой управы района Строгино Виктором Коноваловым. Чиновник сообщил, что в районе на все 16 мандатов будут претендовать сторонники оппозиции.

«Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких “влево-вправо”, скажем так. Вы все понимаете, о чем идет речь», – процитировал Коновалова собеседник «Русской службы Би-би-си».

Глава управы добавил, что председателям избирательных комиссий нужно быть готовым к провокациям, которые может организовать оппозиция (например, залить чернилами урны).

Как подчеркнула «Русская служба Би-би-си», Коновалов – муниципальный служащий, которому по закону запрещено вести предвыборную агитацию. На вопросы издания глава управы не ответил.

Источники также рассказали о встрече, прошедшей в бюджетном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания № 31» в Фили-Давыдково. Директор Лариса Карпова 30 июня пригласила пенсионеров и «два часа рассказывала о том, что социальный центр работает благодаря партии “Единая Россия” и что именно партия помогает создать патронажную службу».

Издание уточнило, что Карпова – депутат от «Единой России», она будет участвовать в выборах, которые пройдут 10 сентября. В качестве кандидата она имеет право проводить встречи с избирателями, но не может использовать для этого служебное положение и общаться с избирателями в здании бюджетного учреждения.

Ранее Кремль провел семинар для глав регионов, в которых в сентябре 2017 года пройдут выборы. В частности, на встрече присутствовали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Участникам рассказывали, как решать «конкретные проблемы» в их регионах.