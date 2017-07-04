Министерство юстиции уточнило позицию России о необходимости согласовывать коллективное чтение Библии. Сообщение размещено на сайте ведомства.

В Минюсте пояснили, что лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова оштрафовали не за коллективное чтение Библии, а за нарушение требований Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Как ранее сообщили «Ведомости», в 2014 году Колясникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за публичное чтение Библии в кафе без согласования властей. Отмечалось, что сам Колясников признавал необходимость уведомить власти о собрании, он не сделал этого, так как не зарегистрировал религиозную группу.

Лидер группы евангельских христиан обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в марте жалобу коммуницировали. ЕСПЧ указал, что «преследование участников коллективной молитвы» противоречит решению Конституционного суда.

Уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин, как сообщили «Ведомости», в ответе суду указал на необходимость согласовывать коллективное чтение Библии ради обеспечения безопасности. Он пояснил, что во время чтения использовали аудиоаппаратуру, следовательно, мероприятие нужно расценивать как публичное, Таким образом, отметила газета, Гальперин приравнял публичные чтения Библии к митингам. Минюст назвал вывод издания «искаженным».