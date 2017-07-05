В Санкт-Петербурге в ночь на 5 июля на 99-м году жизни умер писатель Даниил Гранин. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах.

По его словам, писатель в течение нескольких дней находился в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информацию о смерти Гранина телеканалу «Санкт-Петербург» подтвердили родственники писателя. Дата прощания и похорон пока не называется.

Настоящая фамилия Даниила Гранина – Герман. Он стал известен благодаря своим романам «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Неизвестный человек», а также повестям «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе». В 2012 году он получил премию «Большая книга» за роман «Мой лейтенант».

Даниил Гранин водился в 1919 году, участвовал в Великой Отечественной войне, вернулся в должности командира роты тяжелых танков. В 1979 году совместно с Алесем Адамовичем он выпустил «Блокадную книгу», повествующую о жизни блокадного Ленинграда.