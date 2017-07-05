Треть россиян считают, что новый президент, не зависимо от того, кто им станет, должен ужесточить внутриполитический курс. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

За либерализацию курса высказались 12% опрошенных, при этом 40% респондентов заявили, что их устраивает нынешняя ситуация.

Как пояснил социолог «Левада-центра» Денис Волков, невозможно определить, что опрошенные имеют в виду ужесточением внутренней политики.

«Рядовые россияне не в курсе законодательных ужесточений, притеснения оппозиции – это проходит мимо них. К тем, кто так отвечает, относятся люди постарше и победнее: они живут не очень хорошо и хотели бы, чтобы “жесткая рука навела порядок”, у них нет никакой надежды, кроме как на власть», – сказал эксперт.

При этом он отметил, что респонденты не хотят «прижимать кого-то конкретно, а просто хотят лучше жить».

Ужесточение внешнеполитического курса желают 20% россиян, более половины выступают за сохранение действующей политической линии.

В мае опрос «Левада-центра» показал, что 48% россиян готовы отдать свой голос президенту Владимиру Путину на выборах в 2018 году. За лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского выразили желание проголосовать по 3%, за министра обороны Сергея Шойгу и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального – по 1%.