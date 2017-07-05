«Вторую волну» атаки вируса Petya зафиксировали на Украине 4 июля. Об этом в фейсбуке написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, кибератака началась в 13.40, к 15:00 сотрудникам киберполиции и представителям Службы безопасности Украины (СБУ) удалось остановить распространение вируса. «Пик» атаки планировался на 16:00, отметил Аваков.

Министр добавил, что специалисты изъяли серверы «со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из РФ».

Об изъятии серверов ранее Reuters сообщил руководитель киберполиции Украины Сергей Демедюк. Речь идет о серверах компании M.E.Doc, которая специализируется на производстве систем отчетности и документооборота. По данным Microsoft, Petya распространялся с помощью программного обеспечения M.E.Doc. СБУ считает Россию причастной к хакерской атаке.

Атака вируса-вымогателя, известного как Petya.A или ExPetr, началась 27 июня из Украины, а затем распространилась на Россию, некоторые страны Европы и Азии, а также на США. На Украине, в частности, от вируса пострадали «Киевэнерго», «Укрэнерго», «Ощадбанк», концерн «Антонов» и правительственные компьютеры.

В России вирус затронул компьютеры «Роснефти» и «Башнефти», «Газпрома», а также нескольких банков, включая «Хоум кредит».