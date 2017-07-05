Суд по делам о банкротствах Англии и Уэльса 3 июля признал банкротом бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, «в ближайшее время» назначат управляющего, который займется ревизией и распродажей активов.

Иск о банкротстве в начале марта подал Банк Москвы, который входит в группу ВТБ. Слушание должно было состояться 9 мая, но перед заседанием представители Чернякова заявили, что Мещанский суд Москвы оспаривает законность договора поручительства, по которому экс-глава НПО «Космос» оказался должен банку около 30 млрд рублей.

В 2011 году НПО «Космос» получило от Банка Москвы 11 млрд рублей для пополнения оборотных средств при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Черняков, выступивший поручителем по кредиту, вскоре переехал в Великобританию, а НПО «Космос» перестало выплачивать кредит.

В отношении экс-главы НПО «Космос» возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничества в особо крупном размере) и по части 4 статьи 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) УК РФ.

Ранее суд в Великобритании выдал приказ об изъятии имущества Чернякова. Как писал «Коммерсантъ», у экс-главы НПО «Космос» изъяли автомобили Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes Viano, мотоцикл, несколько телевизоров, бытовую и офисную технику, предметы роскоши, украшения, спортивный инвентарь, четыре ноутбука, фотокамеры, алкоголь, лыжные ботинки, шлем, посуду и игровую приставку Xbox One. Под арест также попали £2 млн на счетах Чернякова в инвестиционной компании Altus Investment Management.