Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект об освобождении от налога на новое жилье жителей попавших под снос пятиэтажек. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к комиссии источник.

Соответствующий законопроект внес депутат от Москвы Николай Гончар, который выступил одним из авторов закона о реновации.

Автор предлагал освободить от налога на прибыль и НДС Московский фонд реновации, а тех граждан, которые получат от фонда новое жилье, – от налога на доходы (НДФЛ). По мнению депутата, такая мера позволила бы снизить налоговую нагрузку на участников программы сноса пятиэтажек.

Комиссия указала, что формулировки проекта позволят освободить от налога всех плательщиков вне зависимости от того, попадает ли их дом под снос. При этом предлагаемые льготы носят индивидуальный характер, что не предусмотрено в Налоговом кодексе. Кроме того, вопрос о предоставлении льгот в правительстве назвали преждевременным, так как сам фонд еще не создан.

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сказала «Ведомостям», что по действующему законодательству невозможно освободить граждан от уплаты НДФЛ, поэтому возникла необходимость внести отдельный законопроект. Она подчеркнула, что критика правительством проекта не означает, что закон не будет принят в Госдуме. По ее словам, «это прежде официальные заключения и отзывы правительства имели определяющее значение для депутатов, но в новом созыве парламента ситуация меняется».

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1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о сносе пятиэтажек в Москве. В программу будут включены те дома, жители которых проголосовали за снос. По подсчетам мэрии Москвы, за снос выступили жители 4079 домов, против – 460. Всего проголосовали собственники и наниматели 241 тысячи квартир.