Правительство продлило до 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Документ размещен на сайте правительства.

Речь идет об отдельных продуктах, произведенных в США, странах Европейского союза, Канаде, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейне, а также на Украине.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении антисанкций на год. С соответствующим предложением выступило правительство. Это произошло после того, как Европейских союз продлил действие ограничительных экономических мер против России также до 31 декабря 2018 года.

«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают неконструктивную линию в отношении нашего государства, в очередной раз политика берет верх над экономикой и, вообще по большому счету, над здравым смыслом», – заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Москва ввела продуктовое эмбарго в 2014 году в ответ на санкции, которые США, Европейский союз и другие страны ввели после присоединения Крыма к России.