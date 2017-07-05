Аудиторскую компанию Ernst & Young (E&Y) начали внепланово проверять сотрудники Федерального казначейства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, проверка связана с отчетностью Татфондбанка, в апреле признанного банкротом. Проверка, указывает издание, вероятнее всего инициирована ЦБ.

Как сказал «Коммерсанту» источник в одной из крупных компаний, регулятор знал о проблемах банка, вопрос, насколько корректно состояние финансовой организации оценивали аудиторы, «остается открытым»:

«При заверении отчетности аудитор не мог не знать о проблемах банка. Но акционеры обещали банку масштабную докапитализацию, которая не состоялась неизвестно по чьей вине».

Газета отмечает, что аудитор «подписал отчетность без каких-либо оговорок». В ЦБ отказались комментировать информацию «Коммерсанта». Пресс-служба E&Y рекомендовала газете адресовать вопросы «непосредственно в Федеральное казначейство», в ведомстве не ответили на запрос издания.

По мнению замглавы «Финэкспертизы» Натальи Борзовой, сам факт внеплановой проверки ударит по репутации компании, «поскольку изначально проверяющие исходят из того, что что-то не так». По словам Борзовой, такие проверки редко заканчиваются без обнаруженных нарушений.

Татфондбанк лишился лицензии в марте, «дыру» в его капитале оценили в 118 млрд рублей. На главу кредитной организации Роберта Мусина завели уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, банк предоставил ЦБ ложную информацию о высоколиквидном активе, чтобы получить кредит, а затем похитить деньги. Регулятор указывал, что проблемы Татфондбанка связаны с кредитами бизнесу Мусина.