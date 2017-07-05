Сотрудники Госдепартамента США раздосадованы президентом Дональдом Трампом и госсекрекретарем Рексом Тиллерсоном.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 35 тысяч работников Госдепа. Они, в частности, беспокоятся, что Трамп и Тиллерсон не понимают задач ведомства во внешней политике:

«Люди задаются вопросом, понимают ли они [Трамп и Тиллерсон] роль Госдепартамента в продвижении интересов США».

Также сотрудники Госдепа, пишет WSJ, переживают из-за «отсутствия у руководства четкого видения будущего».

Это касается в том числе планируемого сокращения бюджета ведомства, а также сокращений, из-за которых, как опасаются сотрудники, Госдеп может потерять много талантливых людей.

В марте Тиллерсон согласился с планами Трампа снизить внешнеполитические расходы на 37%. Как писало AP, речь может идти о закрытии зарубежных офисов Госдепартамента и отказе финансировать некоторые гуманитарные инициативы.