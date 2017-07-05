Прокуратура запросила для предполагаемого основателя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева два с половиной года лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аникеев признал свою вину в незаконном доступе к информации, его дело рассматривается в особом режиме. Дело имеет гриф «секретно», поэтому проходит в закрытом режиме.

Как писал «Росбалт», это связано с тем, что хакеры получили доступ к переписке чиновников, в которой они передавали документы с грифом «секретно» и представляющую гостайну информацию. Потерпевшими по делу признали, в том числе, помощника президента РФ Андрея Белоусова и телеведущего Дмитрия Киселева.

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Владимира Аникеева арестовали в ноябре 2016 года. Под стражей также находятся члены «Шалтая-Болтая» Александр Филинов и Константин Тепляков. Всем им предъявлено объявление по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

«Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных российских чиновников, в том числе работавших в Администрации президента. В частности, из переписки замначальника управления внутренней политики Администрации президента Тимура Прокопенко следовало, что он отвечал за размещение материалов об уголовных делах оппозиционера Алексея Навального.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, по которому арестованы сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев. Аникеев и адвокаты хакеров отвергают связь этих двух дел.