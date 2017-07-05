Volvo намерена отказаться от автомобилей, оснащенных только двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Шведский автопроизводитель планирует с 2019 года выпускать гибриды и полностью электрические машины. Таким образом топливные автомобили постепенно полностью исчезнут из линейки Volvo, заметили в компании.

До 2021 года Volvo выпустит пять полностью электрических автомобилей, два из них выйдут под брендом Polestar. Этот электрокар компания представила в июне.

«Volvo пообещала продать миллион электромобилей к 2025 году, мы привыкли выполнять обещания», – сказал гендиректор компании Хакан Самуэльссон, его слова приводит Financial Times.

Издание уточняет, что после того, как Volvo купила китайская Geely, компания стала уделять больше внимания электрическим моторам. Как пишет FT, Китай – лидер по продажам электромобилей, Geely – единственная компания КНР, которая продает такие машины в США.