Президент группы ПИК Сергей Гордеев выкупит акции компании у бизнесменов Микаила Шишханова и Александра Мамута. Об этом сказано на сайте группы.

Гордеев, таким образом, консолидирует 50,02% акций и станет контролирующим акционером. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2017 года.

На фоне сообщений о сделке стоимость акций опустилась на 1,95% до 302 рублей.

Сергею Гордееву сейчас принадлежит 29,9% акций ПИК, Мамут владеет 16%, а Шишханов – 9,8%.

В декабре ПИК выкупила у Гордеева строительную компанию «Мортон» за 11,7 млрд рублей. Бывший топ-менеджер «Мортона» Олег Колченко позднее создал группу компаний «Основа», которая 5 июля сообщила о запуске двух первых жилых проектов. Инвестиции в проекты составят около 1,5 млрд рублей.