В московском метро появились таблички с просьбой к пассажирам отказаться от поездок в часы пик. Об этом сообщил замначальника метрополитена Москвы по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает РИА Новости.
«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», – сказал он.
Он добавил, что в некоторых метрополитенах мира, например в Лондоне, тариф за проезд в час пик повышается. Сейчас руководство метро рассматривает «более мягкие способы переводить людей во “внепик”», уточнил Латыпов.
В конце апреля столичные власти попросили автомобилистов использовать общественный транспорт для поездок в центр из-за программы «Моя улица».
Заметка дополняется.
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