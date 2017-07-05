В московском метро появились таблички с просьбой к пассажирам отказаться от поездок в часы пик. Об этом сообщил замначальника метрополитена Москвы по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает РИА Новости.

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», – сказал он.

Он добавил, что в некоторых метрополитенах мира, например в Лондоне, тариф за проезд в час пик повышается. Сейчас руководство метро рассматривает «более мягкие способы переводить людей во “внепик”», уточнил Латыпов.

В конце апреля столичные власти попросили автомобилистов использовать общественный транспорт для поездок в центр из-за программы «Моя улица».

Заметка дополняется.