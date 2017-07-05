Минфин с 7 июля по 4 августа будет в день покупать валюту на сумму 3,5 млн рублей, сообщается на сайте министерства.

Как уточняет «Интерфакс», закупки таким образом сократятся в 600 раз: с 7 июня по 6 июля объемы составляли 2,1 млрд рублей ежедневно. Всего за этот период было куплено валюты на 45,1 млрд рублей.

В Минфине отметили, что в июле бюджет получит нефтегазовых доходов на 11,7 млрд рублей больше, чем предполагала изначальная оценка. В июне отклонение от оценки, по данным министерства, составило минус 11,6 млрд рублей.

После объявления ведомства курс доллара на Московской бирже впервые с 22 июня превысил 60 рублей, однако позже опустился ниже этой отметки. Курс евро повысился до 67,9 рубля.

Министерство финансов начало валютные интервенции в феврале, покупка валюты делается в случае, если нефть Urals стоит больше $40 за баррель.

Reuters сообщало, что в 2017 году Минфин рассчитывает получить дополнительные 1,4 трлн рублей при цене нефти $50.