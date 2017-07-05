Число россиян, вынужденных экономить на медицинских расходах, за год выросло почти в три раза. Об этом свидетельствует опрос холдинга «Ромир».

В 2016 году на лекарствах и услугах врачей экономили лишь 6% опрошенных, в 2017 – уже 16%. Кроме того, число россиян, экономящих на бытовых услугах, выросло втрое ( с 4% до 13%). На мобильной связи стали экономить 12% вместо 3%, а на транспорте – 11% (в 2016–3%). Опрошенные также рассказали, что стали чаще экономить на спорте (с 4% до 10%), развлечениях (с 20% до 30%) и ресторанах (8% до 20%).

При этом доля тех, кто ни на чем не экономит, выросла с 11% до 18%. Согласно опросу, сократилось число граждан, экономящих на еде, с 43% в 2016 году до 39% в 2017 году.

«Женщины же по-прежнему демонстрируют большую склонность к экономии, особенно по таким статьям, как продукты питания, косметика, одежда, салоны красоты, то есть там, где они действительно чаще совершают покупки. Мужчины значительно чаще женщин говорили об экономии на алкоголе и сигаретах», – говорится в исследовании.

В целом представители старшего поколения чаще заявляли, что им приходится сокращать расходы на еду, деликатесы, лекарства, одежду. Респонденты до 35 лет рассказывали, что вынуждены экономить на развлечениях, путешествиях, ресторанах, покупке одежды и обуви.