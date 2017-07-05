Число россиян, вынужденных экономить на медицинских расходах, за год выросло почти в три раза. Об этом свидетельствует опрос холдинга «Ромир».

В 2016 году на лекарствах и услугах врачей экономили лишь 6% опрошенных, в 2017-м – уже 16%. Кроме того, число россиян, экономящих на бытовых услугах, выросло втрое ( с 4% до 13%). На мобильной связи стали экономить 12% вместо 3%, а на транспорте – 11% (в 2016-м – 3%). Опрошенные также рассказали, что стали чаще экономить на спорте (с 4% до 10%), развлечениях (с 20% до 30%) и ресторанах (8% до 20%).

При этом доля тех, кто ни на чем не экономит, выросла с 11% до 18%. Согласно опросу, сократилось число граждан, экономящих на еде, с 43% в 2016 году до 39% в 2017 году.

«Женщины же по-прежнему демонстрируют большую склонность к экономии, особенно по таким статьям, как продукты питания, косметика, одежда, салоны красоты, то есть там, где они действительно чаще совершают покупки. Мужчины значительно чаще женщин говорили об экономии на алкоголе и сигаретах», – говорится в исследовании.

В целом представители старшего поколения чаще заявляли, что им приходится сокращать расходы на еду, деликатесы, лекарства, одежду. Как говорили респонденты до 35 лет, они вынуждены экономить на развлечениях, путешествиях, ресторанах, покупке одежды и обуви.

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В июне ВЦИОМ сообщал, что число «едва сводящих концы с концами» россиян достигло максимума за 8 лет и составило 10%. При этом 3% россиян заявили, что могут позволить себе «практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое».

В мае ВЭБ зафиксировал падение реальных доходов россиян до уровня 2009 года. До этого президент Владимир Путин рассказал о росте реальных доходов граждан, но Росстат отверг эту информацию, объявив о продолжении падения.