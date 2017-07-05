МЧС и Русская православная церковь (РПЦ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте министерства.

«Сегодня в МЧС России светлый и радостный день – подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия», – сказал глава МЧС Владимир Пучков.

В сообщении уточняется, что МЧС научит священников, сестер милосердия и добровольцев, как помогать тем, кто попал в «экстремальную ситуацию».

В зонах ЧС «священнослужители готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей». Кроме того, в МЧС допустили возможность организации в таких зонах походных храмов.

Заметка дополняется.