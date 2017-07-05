МЧС и Русская православная церковь (РПЦ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте министерства.

«Сегодня в МЧС России светлый и радостный день – подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия, – сказал глава МЧС Владимир Пучков. – Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в реализации комплекса задач по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Как добавил Пучков, РПЦ будет оказывать «духовную поддержку» сотрудникам министерства, членам их семей, кадетам и студентам ведомственных учебных заведений.

МЧС, в свою очередь, научит священников, сестер милосердия и добровольцев, как помогать тем, кто попал в «экстремальную ситуацию». Епархии будут получать информацию о зонах бедствия и «принимать решения о необходимости выезда волонтеров».

В министерстве добавили, что «священнослужители готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей». В зонах ЧС, как говорится в сообщении, может быть организована работа походных храмов.