Восприятие коррупции в России литературоцентрично. Павел Чичиков, прежде чем заняться скупкой мертвых душ, зарабатывал взятками на таможне, а когда его аферы раскрылись, избежал суда благодаря подкупу. Иван Хлестаков в Саратове собрал взятки буквально со всех начальников бюджетных учреждений и бюрократов, блестяще исполнив роль, в переводе на современный язык, представителя Следственного комитета. У этой истории есть реальные прототипы. В «Пошехонских рассказах» Салтыкова-Щедрина городничий в городе Добромыслове взятки не копил, а сразу, как получит, тратил на произведения искусства, возвращая их в денежный оборот. Поэтому там вместо «брать взятки» говорили «пустить в народное обращение». Была ли коррупция в царской России чрезмерной, необычайной? Этому была посвящена дискуссия, организованная Сахаровским центром и «Трансперенси Интернешнл – Россия».
В дискуссии участвовали:
Артем Ефимов, историк, журналист, пресс-секретарь «Трансперенси Интернешнл – Россия»;
Татьяна Никонорова, историк, юрист, аспирант кафедры источниковедения РГГУ, автор исследований по экономическим преступлениям партийной номенклатуры;
Юлий Нисневич, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ, научный руководитель Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики;
Игорь Федюкин, директор Центра источниковедения факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
Ведущий – журналист Борис Грозовский.
Борис Грозовский: То, что сейчас считается коррупцией, не всегда так воспринималось. В рамках системы откупов и кормлений взятки были скорее нормой, чем отклонением. В конце 2016 года в НИУ ВШЭ опубликовали исследование, в котором присутствующий здесь Игорь Федюкин и Елена Корчмина описали, как давали взятки князья Голицыны и на протяжении нескольких десятилетий вели подробный учет этих трат. Давайте с этого исследования и начнем разговор. Зачем и за что Голицыным приходилось платить взятки? Ведь это было одно из влиятельнейших семейств в стране. Почему, взаимодействуя со средними и мелкими чиновниками, они не могли добиться легальных целей в управлении своими имениями без коррупции?
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru