Бизнесмен Владимир Щербаков, которого называли «бенефициаром» кассовой реформы, умер в Лондоне, рассказал Republic знакомый Щербакова и подтвердил его бывший бизнес-партнер. По словам знакомого, Щербаков покончил с собой.

В полиции Лондона не смогли подтвердить смерть Щербакова. Представитель Скотленд-Ярда заявил Republic, что не может без адреса отследить инцидент. В City of London Police попросили дополнительные данные, но к моменту публикации текста не прислали ответ на запрос Republic.

Щербаков находился в международном розыске по делу БВА-Банка о незаконном выводе из России более 10 млрд рублей. МВД 3 июля прекратило дело «за отсутствием состава преступления». С сайта Интерпола удалена информация о розыске Щербакова, представители международной полиции не ответили на запрос Republic о причинах удаления этих данных. По делу также проходили бывший топ-менеджер БВА-Банка Константин Сергутин и предприниматель Александр Домрачев.

Как рассказал один из собеседников Republic, хотя Щербаков и уехал в Лондон, он по-прежнему имел отношение к бизнесу в России: «На него было замкнуто столько концов».

В расследовании Republic упоминается несколько проектов Щербакова: например, вместе с другом первого вице-премьера Игоря Шувалова он занимался производством минеральной воды. Компания «Атлас-карт», аффилированная, по данным Republic, с Щербаковым, участвовала в нескольких проектах, помимо реформы кассовых аппаратов. В частности, она внедряла на коммерческом транспорте приборы, отслеживающие данные автомобилей, – тахографы, и в производстве новых биометрических паспортов.

Кассовая реформа была последним крупным проектом, где участвовали аффилированные с Щербаковым структуры. К 1 июля 2017 года весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты нового типа, которые смогут в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу. Фискальный накопитель – ключевой элемент системы, им должны быть оборудованы все кассы. Лицензию ФСБ на производство накопителей изначально получила только компания «РИК».

Депутат Госдумы Андрей Луговой называл Щербакова бенефициаром «РИК». «Какая-то группа лиц за счет правильных решений, которые мы приняли, обогащается. Сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей», – утверждал Луговой. В день публикации расследования Republic лицензии появились еще у двух компаний. Такая же ситуация была во время предыдущей реформы кассовых аппаратов в середине 2000-х: тогда единственным поставщиком оборудования стала компания «Безант», которая также была связана со структурами Щербакова.