Владельцы беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов не обязаны их регистрировать до тех пор, пока не вступят в силу правила о проведении таких процедур. Об этом Vc.ru рассказали в пресс-службе Минтранса.

5 июля в силу вступил закон об обязательной регистрации беспилотников, который обязывает владельцев дронов массой от 250 граммов до 30 килограммов ставить их на учет. Однако правительство пока не разработало правила регистрации дронов, соответствующий проект постановления только готовится к направлению в Минюст, рассказали в Минтрансе.

До этого момента владельцы дронов не обязаны их регистрировать. Кроме того, им не может грозить административная ответственность за запуск беспилотников.

«Предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта во исполнение нормы федерального закона. До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь место. Тем более, в этой связи не существует оснований для наступления административно-правовых последствий», – отметили в Минтрансе.

Регистрацией беспилотников будет заниматься подконтрольное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Согласно тексту постановления, в заявлении на регистрацию нужно указать данные о дроне, страну его изготовления, наименование, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальную взлетную массу, а также тип и количество двигателей.

При этом владелец дрона должен сообщить свое имя, паспортные данные, ИНН, дату и место рождения, адрес местонахождения, номер телефона и электронную почту.

Запрещается использовать дроны гражданам, которые состоят на учете в наркологическом и психиатрическом диспансере или имеют судимость за терроризм или хулиганство.