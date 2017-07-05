Россияне прогнозируют по итогам года уровень инфляции примерно в 12%, что в три раза больше официальных данных. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет Bloomberg.

Инфляция за январь-май в России составила 1,7%. Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2017 года инфляцию на уровне 3,8%.

В феврале 2017 года потребители оценили инфляцию примерно в 17%, в то время как официальная статистика говорила о 5%.

Как пояснил экономит BCS Financial Group, высокий уровень восприятия инфляции связан с тем, что наибольшая часть зарплаты россиян уходит на продукты, а цены на них наиболее всего подвержены волатильности.

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В мае ВЭБ зафиксировал падение реальных доходов россиян до уровня 2009 года. За январь-апрель доходы в реальном выражении снизились на 2,2%.

Заметка дополняется.