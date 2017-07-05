Военная разведка США подготовила доклад о России. Его опубликовали незадолго до первой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна состояться 7 июля на саммите G20 в Гамбурге. Тема доклада – оценка военного потенциала РФ и возможных угроз для США. Авторы заявляют, что Россия «продолжит агрессивно преследовать свои цели во внешней политике» и модернизировать свое вооружение. Ее претензии на влияние в мире останутся «серьезным вызовом для США». При этом могут все чаще возникать ситуации, когда в локальные конфликты будут вовлечены военные контингенты как США, так и России.

Доклад – еще одна отсылка к временам холодной войны, характерная для нынешних отношений США и России. Как отмечают его авторы, аналогичные открытые отчеты – только о Советском Союзе – готовились еще в 1980-е годы. Тогда их публиковали тиражами в сотни тысяч экземпляров и переводили на разные языки. Среди других примет ушедшей эпохи – решение Барака Обамы перед выборами в США позвонить Путину по «красной линии», специальному каналу связи, созданному в период противостояния СССР и США.