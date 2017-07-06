В одну реку дважды войти нельзя, говорили еще древние пластические греки. А вот в историю русской литературы – можно. У Жака Маржерета, например, получилось. Сначала французского наемника с сомнительной репутацией, успевшего повоевать и против, и за Лжедмитрия I, сделал эпизодическим героем «Бориса Годунова» Пушкин. Иному хватило бы и этого, но Маржерет не таков – он пробрался еще и в книгу Владимира Мединского «О русском пьянстве, лени и жестокости». А из книги – в диссертацию Владимира Мединского. Маржерет в своей знаменитой книге «Состояние Российской империи» написал: «У них есть также брага и прочая дешевая выпивка. Этому пороку пьянства без меры предаются все, как мужчины, так и женщины, девушки и дети; священники не меньше, а то и больше, чем другие». Мединский обиделся и дважды дал отпор клеветнику. Обосновал, что предки пили в меру. Особенно, конечно, женщины, дети и священники.

Но то – дела давние. А теперь министр культуры Российской Федерации снизошел до ответа – через «Российскую газету» – новым клеветникам. Историкам, которые по косточкам разбирают его диссертацию, посвященную сочинениям иностранцев о России, и требуют лишить министра докторской степени.