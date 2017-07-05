Темпы сокращения коренного населения Японии достигли показателей 1968 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные японского МИД.

По состоянию на 1 января численность японцев сократилось на 308 тысяч до 125,6 млн человек. Рождаемость снизилась на 2,9% по сравнению с 2016 годом и составила 981 тысячу человек, что сопоставимо с данными 1974 года. При этом смертность смертность достигла максимума в 1,3 млн человек.

В то же время на 7% увеличилось число иностранных резидентов (до 2,3 млн человек). Благодаря этому общий ежегодный спад составил лишь 0,1 процента (до 127,9 млн человек).

Как пишет Financial Times со ссылкой на прогноз Национального исследовательского института населения и социальной безопасности, темпы сокращения населения будут расти до 2045 года; к этому времени Япония будет терять около 900 тысяч жителей в год. Отмечается, что единственный способ остановить сокращение – это привлечение иммигрантов.