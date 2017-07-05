Темпы сокращения населения Японии достигли показателей 1968 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные японского МИД.

По состоянию на 1 января численность японцев сократилось на 308 тысяч до 125,6 млн человек. Рождаемость снизилась на 2,9% по сравнению с 2016 годом и составила 981 тысячу человек, что сопоставимо с данными 1974 года. При этом смертность смертность достигла максимума в 1,3 млн человек.

В то же время на 7% увеличилось число иностранных резидентов (до 2,3 млн человек). Благодаря этому общий ежегодный спад составил лишь 0,1 процента (до 127,9 млн человек).

Заметка дополняется.