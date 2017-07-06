Завтра во второй половине дня на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге состоится первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская сторона долго и упорно добивалась этого контакта, первоначально надеясь провести совершенно отдельный саммит в Европе по аналогии с саммитом в Любляне в 2001 году, где Джордж Буш-младший, как известно, «заглянул Путину в глаза и понял его душу». Но острая внутриполитическая борьба в США вокруг вмешательства России в американские выборы сделала такой «специальный саммит» невозможным. В результате Москве пришлось с некоторой обидой наблюдать, как Трамп встретился уже практически со всеми мировыми лидерами кроме российского президента. Эта обида слышна в том, с какой нескрываемой гордостью Дмитрий Песков анонсировал предстоящий контакт президентов как «полноценную сидячую встречу» (американцы пытались свести все дело к беседе «на ногах», хотя сам Трамп хотел полноформатной встречи), и в том, как российская пропаганда «троллила» краткий заход Порошенко в Овальный кабинет к Трампу в конце июня.

Однако де-факто «тихая перезагрузка отношений» началась еще в апреле – контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств и даже высших военных удалось разморозить – Путин принял Тиллерсона в Москве, Трамп – Лаврова в Вашингтоне, начальники Генштабов лично встретились дважды, чтобы разрулить военные вопросы в Сирии, Сергей Рябков и Томас Шэннон провели в начале мая первую встречу рабочей группы по устранению «проблемных точек» (вторую пришлось отменить из-за нового раунда американских санкций). Москва передала Вашингтону таинственный «non-paper» по улучшению отношений, подтвержденный и в личном послании Путина Трампу, переданного Лавровым в Вашингтоне. Путин трижды говорил с Трампом по телефону, но Москва продолжала настаивать, что без личного контакты президентов ситуация выглядит ненормально.