Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокурор просил для него два с половиной года.

Как сообщил его адвокат Хазрет Бижоев, 8 июля Аникеев получит право на условно-досрочное освобождение. Обжаловать приговор защита хакера не намерена.

Аникеев признал вину в незаконном доступе к информации. Его дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Фигурантами по делу проходят еще два члена «Шалтая-Болтая» – Александр Филинов и Константин Тепляков. Последний также признал свою вину. Всем членам группы предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

«Шалтай-Болтай» публиковал переписку высокопоставленных чиновников, в том числе тех, кто работал в Администрации президента. Потерпевшими от их действий признали, например, помощника президента РФ Андрея Белоусова и замначальника управления внутренней политики Администрации президента Тимура Прокопенко. Из переписки последнего, в частности, следовало, что он отвечал за размещение материалов об уголовных делах оппозиционера Алексея Навального.

Дело хакеров связывали с арестом сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ, обвиняемых в госизмене. Адвокаты хакеров и Аникеев отвергали свою связь со спецслужбой.