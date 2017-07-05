В Москве сотрудники ФСБ задержали организатора «Русского марша» Юрия Горского, об этом он сообщил «Дождю».

По словам Горского, его везут на допрос как подозреваемого по делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ). Это дело, как он уточнил, завели после шествия националистов на Октябрьском поле в Москве 1 мая. Он был его организатором.

Как уточняет «Дождь», на шествии националисты кричали «Украина – Майдан, Россия – Манежка, баррикады, покрышки, огонь» и «5.11.17 революция».

После акции Горского арестовали на трое суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Акция была согласована как шествие, но националист иногда выкрикивал лозунги, было сказано в его протоколе.