Левада-центр опубликовал любопытный опрос, изучение результатов которого заставляет условных «прогрессистов» с грустью вздыхать: российский народ кажется еще более консервативным, чем когда-либо. 66% опрошенных хотят снова переизбрания Владимира Путина, а 34% выступают за ужесточение внутренней политики. Это запрос не просто на сохранение Путина, а на более жесткого Путина, которому, кажется, ничто не помешает этот народный наказ выполнить в лучшем виде. Но верно ли видеть в результатах этого опроса исключительно желание «твердой руки»? Давайте попробуем разобраться.
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