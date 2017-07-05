За неделю с 27 июня по 3 июля инфляция выросла в среднем на 0,4%, достигнув максимума с начала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

На протяжении предыдущих восьми недель уровень инфляции не превышал 0,1%. До этого максимальные показатели зафиксировали за период с 1-го по 9-е января, тогда потребительские цены выросли на 0,3%.

Рост инфляции связан, в первую очередь, с увеличением квартплаты (+2,9%) и тарифов на коммунальные услуги – горячую воду (+3,7%), холодную воду (+3,3%), электроэнергию (+3,1%) и отопление (+2,3%).

За первую неделю июля существенно подорожали капуста (+4%), яблоки (+3,8%), морковь (+3,5%), сахарный песок (+1,6%). В то же время подешевели такие продукты как огурцы (-6,1%), картофель(-5,2%), помидоры (-2,8%) и лук (-1,3%).

Розничные цены на бензин и дизельное топливо за неделю практически не изменились.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные Росстата сообщило, что россияне оценили уровень годовой инфляции примерно в 12%, то есть в три раза больше официальных данных. Инфляция за январь-май в России составила 1,7%. Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2017 года инфляцию на уровне 3,8%.

В феврале 2017 года потребители оценили инфляцию примерно в 17%, в то время как по официальной статистика она составляла 5%.