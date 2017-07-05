Депутаты Госдумы продолжают голосовать друг за друга в нарушение регламента, пишут «Ведомости».

Газета уточняет, что журналистов печатных изданий впервые стали пускать на балкон для прессы в зале. Как заметил корреспондент «Ведомостей», на заседании 5 июля проголосовал за троих коллег Юрий Синельщиков из КПРФ, «позднее дурному примеру поддался» другой коммунист – Николай Коломейцев.

По данным РБК, во время заседания депутаты «свободно перемещались по залу, общались друг с другом, читали газеты», при этом «дежурный депутат в каждой фракции громко сообщал коллегам как голосовать», когда нужно было нажимать кнопку.

От фракции КПРФ присутствовали меньше половины депутатов. После правительственного часа заседание вел вице-спикер Иван Мельников, председатель Госдумы Вячеслав Володин пришел «к шести вечера», добавляет издание.

В конце мая Володин заявлял, что посещаемость заседаний Госдумы депутатами достигла 97%. По словам коммуниста Владимира Позднякова, члены нижней палаты парламента продолжают голосовать за отсутствующих коллег, которые оставляют свои карточки для голосования на рабочем месте.

Как отмечал Володин, его устраивает дисциплина, качество инициатив парламентариев и уровень взаимодействия с правительством.