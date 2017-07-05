Ограничения против Катара продолжатся после того, как власти страны отклонили ультиматум, сделанный ближневосточными соседями. Об этом заявила Саудовская Аравия, сообщает BBC News.

В июне несколько арабских стран, включая ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию и Ливию, прекратили сотрудничество с Катаром, обвинив власти страны в пособничестве терроризму.

Заметка дополняется.