Ограничения против Катара продолжатся после того, как власти страны отклонили ультиматум, сделанный ближневосточными соседями. Об этом заявила Саудовская Аравия, сообщает BBC News.
В июне несколько арабских стран, включая ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию и Ливию, прекратили сотрудничество с Катаром, обвинив власти страны в пособничестве терроризму.
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