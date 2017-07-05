Ограничения против Катара продолжатся после того, как власти страны отклонили ультиматум, сделанный ближневосточными соседями. Об этом заявила Саудовская Аравия, сообщает BBC News.

Как отмечается, министры иностранных дел четырех арабских стран, собравшиеся в Каире, заявили, что сожалеют о «негативном» ответе Катара на их список требований. Они подчеркнули, что Катару не хватает «понимания серьезности ситуации».

В начале июня несколько арабских стран, включая ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию и Ливию, прекратили сотрудничество с Катаром, обвинив власти страны в пособничестве терроризму. В Катаре, по данным Financial Times, признали выплату $1 млрд террористическим группировкам, пояснив, что деньги были нужны для выкупа попавших в Ираке к боевикам в заложники членов королевской семьи.

После этого арабские страны передали властям Катара ультиматум из 13 пунктов, исполнить которые предлагалось в течение 10 дней.

В частности, от Катара требовали прекратить финансирование террористических группировок, закрыть телеканал Al Jazeera и остановить военное сотрудничество с Турцией. Руководство Катара назвало эти требования невыполнимыми.