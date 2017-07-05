Власти решили изменить название проекта закона о будущем научно-исследовательского комплексе на территории МГУ имени М. В. Ломоносова, потому что оно ассоциируется с Кремниевой долиной в США. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на двух федеральных чиновников, знакомых с подготовкой законопроекта.

«“Долина” не подходит потому, что сразу бы всплыли взгорья, холмы и прочие части рельефа, что смешно. В Калифорнии ведь географически долина – это понятно, а какая долина в МГУ? Поэтому одумались и не стали в этой части народ смешить», – говорит один из чиновников.

Первоначально законопроект назывался «О научно-технологических долинах», а в Госдуму его внесли под названием «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций».

По словам собеседников «Би-би-си», от слова «долина» в проекте закона решили отказаться, чтобы «избежать эксклюзивности» по отношению к МГУ. Изначально предполагалось, что расширяться будет не только московский государственный университет, но и другие вузы, но за последний год ни одно учебное учреждение не объявило о строительстве своей «долины».

Однако официально никто не объяснял, почему переименовали проект закона. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, сама «долина МГУ» сохранит свое неформальное название «как имя собственное».

Согласно проекту закона, правительство вместе с МГУ учредят специальный фонд. У него будут свой попечительский и наблюдательный совет, правление и гендиректор. Фонд будет владеть и распоряжаться землей, на территории которой и будет создана «долина», а также распоряжаться имуществом и инфраструктурой. Помимо этого, будет создана специальная управляющая компания. Она будет решать технические вопросы: выдачу разрешений на строительство, вывоз отходов и др. Управляющая компания может быть частной структурой. Финансироваться фонд будет через собственные средства и из федерального бюджета.

В разработке проекта долины участвует компания «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую Reuters называло дочерью Владимира Путина. Глава государства не подтверждал, но и не опровергал эти сведения.