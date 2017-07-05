Газовые турбины немецкого концерна Siemens оказались в Крыму, несмотря на введенные санкции ЕС, запрещающие европейским компаниям поставлять на полуостров энергетические технологии, сообщили Reuters три источника, знакомые с проектом.

По информации агентства, две из четырех турбин модели SGT5–2000E (турбины такой модификации производятся только Siemens и ее «дочками») были доставлены по морю на полуостров и выгружены в порту Севастополя. Их планируют установить на Севастопольской электростанции.

В свою очередь, в Siemens отвергли факт поставки турбин в Крым.​

«Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля», – прокомментировал информацию агентству представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.

Факт поставки в Крым турбин Siemens подтвердил агентству на условиях анонимности чиновник, работающий в крымской энергетической отрасли, который знаком с ходом проектов, а также сотрудник участвующей в строительстве компании. Участвовала ли Siemens в согласовании поставки своего оборудования и была ли уведомлена об этом российской стороной, пока неясно, однако после этого, отмечает агентство, компания может оказаться под угрозой обвинения в нарушении санкционной политики ЕС.

В августе 2016 года Reuters сообщало, что Россия планирует перенаправить в Крым турбины Siemens. Источники агентства пояснили, что две электростанции, которые строятся на полуострове, совместимы только с оборудованием немецкой компании: сами станции были спроектированы под установку турбин «Сименс технологии газовых турбин» – совместного предприятия Siemens и «Силовых машин».